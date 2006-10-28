Китай розглядає інтернет-залежність на вищому рівні

Найвищий законодавчий орган Китаю - Постійний комітет Всекитайського зборів народних представників (ПК ВСНП) - розглядає проект законодавчої поправки, яка стимулюватиме розвиток технологій, що запобігають інтернет-залежності у молоді, повідомляє Сіньхуа.

Доповнення до закону КНР про захист неповнолітніх передбачає, що держава повинна стимулювати створення нових технологій, зокрема програмного забезпечення для запобігання інтернет-залежності у молоді. Передбачається, зокрема, розробка програмного забезпечення, яке перериватиме онлайн-ігри через певний час.

Наразі поправка проходить друге читання.

За урядовими оцінками, в країні налічується понад два мільйони молодих людей, які страждають від інтернет-залежності.

Загалом кількість регулярних інтернет-користувачів перевищує 123 мільйони осіб.

РІА "Новости"