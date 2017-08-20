У східній Англії виявили рідкісну золоту підвіску VI століття

Британський колекціонер-любитель виявив у східній Англії рідкісну золоту підвіску VI століття із зображенням візантійського імператора Юстиніана.

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Як передає ВВС, знахідка була зроблена британцем на прізвище Прат, який досліджував місцевість у графстві Норфолк за допомогою металошукача. Імовірно, золота підвіска виготовлена у Франції.

«Спочатку здалося, що це золота горловина флакона, однак, коли я придивився, то зрозумів, що це щось більш значне. Я зрозумів, що це золота підвіска... Вона дуже рідкісна. На території Великобританії таких (підвісок) знаходять дуже мало», - сказав Прат.

Спеціаліст з археологічних знахідок Адріан Марсден також підтвердив, що знайдена підвіска являє собою рідкісний екземпляр стародавніх прикрас і зроблена із золота високої проби. Знахідку планують направити в Британський музей для оцінки.