Tesla проведе випробування безпілотної вантажівки в пустелі Невади

Tesla збирається протестувати безпілотну електричну вантажівку в пустелі штату Невада, повідомляє Reuters. Під час випробувань вантажівки повинні будуть діяти групами і слідувати за провідною машиною. За даними агентства, компанія впритул приступила до створення робочого прототипу.

Читайте такожTesla встановила новий світовий рекорд: понад тисячі кілометрів без підзарядки9 серпня в Сан-Франциско відбулася зустріч керівництва компанії та департаменту транспорту Невади, присвячена створенню автономних вантажівок Tesla. За словами глави департаменту Джесіки Гонзалез, компанія поки не робила запит про ліцензії на експлуатацію такого виду транспорту.

Раніше засновник Tesla Ілон Маск повідомив про розробку електровантажівки і пообіцяв, що модель буде представлена у вересні 2017 року. Раніше в квітні успішні випробування безпілотних вантажівок провів китайський автовиробник FAW Jiefang. У липні шведська компанія Scania оголосила про початок випробувань на дорогах своїх автономних вантажівок і автобусів.