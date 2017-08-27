Фахівці: хакери розсилають віруси у листах зі спойлерами "Гри престолів"

Фахівці компанії Proofpoint, що спеціалізується на безпеці електронної пошти і запобігання витоку даних, розповіли про розсилку шкідливих листів зі спойлерами серіалу «Гра Престолів». Про це йдеться на сайті компанії, передає РБК.

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За даними Proofpoint, хакери поширюють зловмисне програмне забезпечення через розсилання електронних листів, в яких пропонується дізнатися спойлери фінальної серії сьомого сезону «Гри престолів» і переглянути відеоролики. До листів прикріплено документ Microsoft Word, при завантаженні якого на комп'ютері користувача з'являється троян. Хакерські розсилки, за даними Proofpoint, почалися 10 серпня.

Компанія не виключає, що схожий тип кібератаки вже використовувався хакерами, близькими до уряду Китаю.

На початку серпня телеканал HBO, який випускає «Гру Престолів», піддався хакерській атаці. Зловмисники заявили про злом систем безпеки телемережі та погрожували розкрити секрети ряду шоу, опублікувати сценарії фільмів і серіалів, а також листування керівництва телеканалу. Хакери зажадали викуп у біткоїнах у розмірі $12-15 млн.