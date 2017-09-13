iPhone 8 та iPhone Х: коли й за якими цінами новинки з'являться в Україні

12 вересня відбулася світова прем'єра довгоочікуваної новинки від компанії Apple - iPhone 8 та iPhone Х. У продажу вони з'являться 22 вересня та 3 листопада відповідно.

Озвучені й ціни, за якими вони будуть продаватися у США, - $699 за iPhone 8, $799 за iPhone 8+ і $999 за iPhone Х. "Страна" дізналася, коли і за якими цінами ці новинки з'являться у нас.

Точну дату, коли iPhone 8 з'явиться у вітчизняних магазинах, експерти не називають. У компанії "Asbis Україна", яка є офіційним постачальником iPhone до нашої країни, це питання поки не коментують.

Керуючий партнер F.ua "Той самий магазин" Покотило Дмитро розповів, що, за досвідом минулих прем'єр, очікувати офіційний новий iPhone 8 в Україні можна орієнтовно у жовтні. А iPhone Х - у листопаді.

Але особливо нетерплячі українці зможуть придбати новинку набагато раніше, зазначають журналісти.

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"Сірі імпортери привезуть iPhone вже через кілька днів після перших продажів у США", - припустив Покотило.

Маркетинг-директор групи компаній "Алло" Євген Резуєв вважає, що сірі iPhone з'являться у нас вже через 1-2 дні після світової прем'єри, тобто, вже цього тижня.

"За офіційними поставкам ми в пріоритетах Apple – в третьому ешелоні. У першому – США та європейські країни з високим рівнем продажів смартфонів, скажімо, Німеччина. У другому – держави з менш розвиненим попитом на гаджети, скажімо, східноєвропейські", - пояснив експерт.

Сірі iPhone до нас везуть зі США чи Європи. При цьому частина телефонів заточені під конкретного оператора, тому в Україні їх додатково "розлочують". "Були випадки, коли в телефоні навіть залишалася сім-карта "рідного" оператора", - розповідає Резуєв.

"Ми чекаємо старту продажів в жовтні й ціна попередньо 25 тис. 999 гривень і 29 тис. 999 гривень за iPhone 8 і 8+ відповідно. iPhone Х буде коштувати 37 тис. 999 гривень, у продаж надійдуть у листопаді", - заявили у мережі магазинів "Цитрус".

Але до того моменту, коли нові iPhone почнуть продаватися в магазинах, ціна на "сірому" ринку буде набагато вищою.

Як вдалося з'ясувати журналістам, деякі вітчизняні інтернет-майданчики вже приймають попередні замовлення на iPhone 8. Потенційних покупців просять внести передоплату у розмірі $2,3 тис., але при цьому говорять, що "сума неточна" й обіцяють зробити перерахунок "після офіційної прем'єри".

Орієнтовна дата поставки – 15-16 вересня, втім, й тут продавці залишають собі простір для маневру, обумовлюючи, що терміни можуть коригуватися. Офіційні продавці попередні замовлення поки не беруть.

Як повідомляв УНІАН, американська корпорація Apple 12 вересня провела презентацію, на якій показала нове покоління iPhone й наступне оновлення iOS під номером 11.