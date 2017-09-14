Маск назвав терміни презентації першої електровантажівки Teslа

Засновник Tesla Ілон Маск оголосив, що прем'єра першої електровантажівки компанії Tesla Semi, яка спочатку була запланована на вересень, відбудеться в кінці жовтня, передають Ведомости. «Презентація і тест-райди вантажівки Tesla Semi попередньо призначено на 26 жовтня в Хоторні. Це треба бачити своїми очима. Просто приголомшливо», - написав Маск в "Твіттері".

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