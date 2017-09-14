Маск назвав терміни презентації першої електровантажівки Teslа
15:56, 14 вересня 2017Наука та IT
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За попередніми даними, пробіг машини на одній зарядці не перевищить 500 км, що не дозволяє їй зайняти нішу далеких автоперевезень.
REUTERS
Засновник Tesla Ілон Маск оголосив, що прем'єра першої електровантажівки компанії Tesla Semi, яка спочатку була запланована на вересень, відбудеться в кінці жовтня, передають Ведомости. «Презентація і тест-райди вантажівки Tesla Semi попередньо призначено на 26 жовтня в Хоторні. Це треба бачити своїми очима. Просто приголомшливо», - написав Маск в "Твіттері".
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