Спецслужби Англії і США шукають хакерів, що зламали 1,9 млн. комп'ютерів

Поліція і спецслужби Великої Британії і США приступили до посилених пошуків групи хакерів, яким за період з лютого до кінця березня вдалося проникнути в різних країнах світу в 1,9 млн. комп`ютерів.

Про це з посиланням на британську радіокомпанію Бі-Бі-Сі передає ІТАР-ТАСС.

Згідно з даними британських урядових джерел, які наводить Бі-Бі-Сі, атака велася з території України. При цьому вже відомо, що група складалася з шести хакерів. Влада вже має і їхні анкетні дані, хоча й не повні.

За відомостями, що є в Лондоні, за два місяці було здійснено проникнення в урядові комп`ютерні мережі і комп`ютери в 77 країнах світу. При цьому хакерам вдалося створити в Інтернеті власну паралельну мережу, яка "захоплювала" нові й нові комп`ютери і викрадала з них інформацію.

Поки влада не може сказати, наскільки серйозного збитку було завдано, зокрема в області економіки і безпеки, різним державам світу і фізичним особам.

У той же час, як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, відомство поки що не має у своєму розпорядженні якоїсь інформації про вищенаведене.