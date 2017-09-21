Американський вчений назвав терміни нового глобального вимирання на Землі

В кінці ХХІ століття на Землі почнеться нове глобальне вимирання. Це відбудеться в результаті змін у глобальному циклі вуглецю, викликаних антропогенними викидами вуглекислого газу. До такого висновку з допомогою математичної моделі прийшов геофізик Даніель Ротман з Массачусетського технологічного інституту, йдеться в прес-релізі на сайті Phys.org.

Читайте такожВчені змоделювали причини Великого вимирання: воно може бути пов'язане з парниковими газамиУ своєму дослідженні Ротман проаналізував зміни в геохімічній круговерті вуглецю за останні 450 млн років, охопивши при цьому п'ять великих вимирань, при яких швидкість зникнення видів набагато перевищувала звичайну. Він з'ясував, що дестабілізація біосфери відбувається при досягненні «катастрофічних порогів» вуглецевого циклу.

Дослідник вивів формулу, яка зв'язує відносну зміну обсягу неорганічного вуглецю в океані зі швидкістю цієї зміни. Він показав, що катастрофа настане за однієї з двох умов. Якщо вуглець накопичується повільно, то вимирання станеться, коли швидкість його акумуляції перевищить темпи, до яких можуть адаптуватися екосистеми. В разі швидкої короткочасної акумуляції фатальну роль відіграє величина зміни об'єму.

За словами вченого, через антропогенний викид парникових газів в даний час здійснюється другий сценарій. До 2100 року вуглець, що накопичився в океанах, призведе до втрати біосферою стабільності, що призведе до початку шостого великого вимирання. Зникнення диких видів тварині рослин може тривати кілька тисяч років.