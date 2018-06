Вчені з'ясували дату падіння метеориту, який спричинив останній льодовиковий період

Геологи виявили сліди падіння метеорита, що став причиною початку останнього зледеніння в історії планети, на чотирьох континентах Землі і з'ясували, що цей катаклізм стався 12 835 років тому.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Точна хронологічна оцінка цієї події вкрай важлива, оскільки раніше ми довго і наполегливо намагалися з'ясувати, що спричинило це загадкове і аномальне похолодання. Ми вважаємо, що наша робота дає вичерпну відповідь на це питання, і сподіваємося, що вона спонукає наших колег використовувати статистичний аналіз в подібних дослідженнях", — заявив Джеймс Кеннетт (James Kennett) з університету Каліфорнії в Санта-Барбарі (США).

Останнє похолодання і подальший наступ льодовиків на Землі сталися приблизно 12,9 тисячі років тому, цей період історії нашої планети відомий як молодший, або пізній, дріас. Різкі зміни клімату, як вважається, спричинили, наприклад, цілковите вимирання мегафауни Північної Америки — мастодонтів, велетенських лінивців-мегатеріїв, шаблезубих кішок та інших видів.

Як пояснює Кеннетт, ще в 2007 році він та його колега Річард Файєрстоун знайшли в осадових породах і на дні одного з озер в Мексиці перші свідчення того, що це похолодання було спричинене падінням астероїда, однак їхнім висновкам не повірила більшість геологів.

Вони вважали знайдені Кеннеттом та його однодумцями "космічні" метали і мікрокульки не слідами падіння метеорита, який імовірно впав на території провінції Квебек, а результатом роботи якихось локальних геохімічних процесів. Якби падіння дійсно сталося, писали вони, тоді його сліди у вигляді тонкого прошарку "метеоритних" порід можна було б знайти на всіх континентах планети.

Кеннетт і його колеги надали докази існування такого "граничного шару", як його називають геологи, щонайменше на чотирьох континентах, провівши розкопки на території 12 країн Європи, Південної і Північної Америки, Азії та Африки. За словами вчених, вірогідність того, що вони були спричинені однією і тією ж подією, перевищує 95%, що на практиці доводить існування "дріасового метеорита".

Виконавши обчислення та зіставивши вік усіх цих "граничних шарів", автори статті дійшли висновку, що цей катаклізм стався приблизно 12 835 років тому, плюс-мінус 100 років. Подібна дата практично один в один збігається з часом падіння метеорита, сліди якого у вигляді включень платини були знайдені у гренландських льодах.

Читайте такожНауковці знайшли попередника динозаврів - гігантського крокодила

"Головне, що всі непрямі індикатори свідчать на користь існування причинно-наслідкового зв'язку між падінням і дріасовим похолоданням. Іншими словами, ми тепер можемо говорити про те, що цей катаклізм спричинив різке зниження температур", — підсумовує Кеннетт.