Вчені: Ще 9 тисяч років тому люди практикували бджільництво

Про географію цього явища у перших хліборобів, а також про те, навіщо їм були потрібні віск і мед, повідомляється в журналі Nature.

Хоча медових бджіл зображували на багатьох відомих наскельних фресках і творах єгипетського мистецтва, точних археологічних даних про перші випадки збору меду та воску досі представлено не було, передає Lenta.ru.

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Щоб заповнити цей пробіл у знаннях, міжнародна група вчених провела аналіз приблизно шести тисяч глиняних черепків з 150 районів Євразії і Північної Африки, що належать до епохи завершення останнього льодовикового періоду (10 тисяч років тому). Саме тоді люди почали перехід від кочового до осілого способу життя.

Найдавніші хімічні сліди контактів людини з медоносними бджолами датуються часом близько 9 тисяч років тому; вважається, що сталося це на території сучасної Туреччини. Через кілька тисячоліть бджолиний віск потрапив на Балкани, в Центральну Європу і на північ Африки. Верхня межа поширення бджільництва в той час — Данія і південь Британії.

Вчені вважають, що віск був потрібен стародавнім людям для склеювання стріл (копій) з кам'яними наконечниками або надання посуду водовідштовхувальних властивостей. Мед же був ледь чи не єдиним джерелом солодкого в той час.

За даними генетичних досліджень, медоносні бджоли (Apis mellifera) виникли в Азії приблизно 300 тисяч років тому, а потім швидко поширилися по Європі та Африці. Під час останнього льодовикового періоду географічний ареал бджіл в Європі тимчасово скоротився. Зараз бджолам по всьому світу загрожує вимирання.