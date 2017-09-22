Американські вчені розробили антитіла, які вбивають до 99% штамів ВІЛ і здатні знищити інфекцію на ранній стадії. Авторами розробки стали Національні інститути охорони здоров'я США і фармацевтична компанія Sanofi, передає Русская служба ВВС.

Міжнародне співтовариство боротьби з ВІЛ (IAS) назвало розробку вчених "цікавим проривом".

Клінічні випробування речовини планується почати у 2018 році.

Зараз вчені намагаються побороти ВІЛ, використовуючи так звані широко нейтралізуючі антитіла, які здатні вбивати значну частину штамів вірусу і запобігати зараженню.

Читайте такожВченим вдалося створити штучні віруси без ДНК

Нова розробка вчених, представлена в науковому журналі Science, об'єднує три типи таких антитіл у потужну речовину потрійної дії.

"Вони (нові антитіла) потужніші і мають ширшу дію, ніж будь-яке окремо взяте натуральне антитіло з відомих на сьогодні", - повідомив один з авторів дослідження Гері Нейбел.

Найпотужніші природні антитіла здатні побороти до 90% штамів ВІЛ.

"Ми досягли охоплення в 99%, і воно досягається при дуже низькій концентрації антитіла", - зазначив Нейбел.

В результаті дослідів на 24 мавпах у жодної з тварин не з`явилася інфекція після введення їм вірусу ВІЛ.

Вірус ВІЛ має високу здатність до мутації, і імунній системі людини складно одночасно боротися з різними видами штамів.

Раніше біологи підтвердили, що штамами вірусу імунодефіциту мавп можуть заразитися люди.