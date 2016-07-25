Біологи підтвердили, що штамами вірусу імунодефіциту мавп можуть заразитися люди

До цієї групи інфекцій відноситься предок ВІЛ-1 М - типу вірусів, відповідальних за пандемію Сніду, передає Lenta.ru. В експериментах були використані лабораторні миші, яким заздалегідь імплантували шматочки людських тканин. Крім того, в організм тварин запровадили стовбурові клітини, які сприяють формуванню лімфоцитів імунної системи людини. Після цього окремі групи гризунів заразили чотирма штамами вірусу імунодефіциту мавп, включаючи попередників ВІЛ-1 М і підтипу ВІЛ, поширеного тільки в Камеруні. Інші два штами зустрічалися тільки у шимпанзе.

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Вчені виявили, що введені віруси, що відносяться до предків ВІЛ, легше і швидше мишей заражали, ніж ті, що інфікували завжди тільки мавп. Дослідники пояснюють це тим, що перші сильно відрізняються від останніх генетично. Це, в свою чергу, впливає на ймовірність передачі вірусу від шимпанзе до людини. Були також знайдені докази, що ВІМ здатний мутувати під час попадання в клітини людини, щоб подолати захист.

Визнано, що ВІЛ з'явився при передачі інфекції від диких шимпанзе до людини. Однак досі не було лабораторних досліджень, які б прямо підтвердили, що віруси імунодефіциту мавп здатні до міжвидового перенесення і зараження клітин людей.