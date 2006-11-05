Європа залишилася без електрики незважаючи на всі резервні системи

З`ясування справжніх причин збою в енергомережі концерну «Е.ON» може тривати від кількох днів до кількох тижнів, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника концерну.

«Перевантаження однієї з північно-західних високовольтних ліній електропередачі, що спричинила автоматичне спрацьовування систем захисту, стало наслідком, а не першопричиною виключення електроенергії в Північній Німеччині та низці сусідніх європейських країн», - сказав співрозмовник агентства.

При цьому він підкреслив, що “загальна система забезпечення енергопостачання звичайно не потерпає від подібних збоїв, оскільки є резервні лінії, на які система автоматично перемикається".

На думку фахівців, об`єднана мережа може спокійно витримати одночасне відключення до чотирьох електростанцій без порушення в енергопостачанні клієнтів. Тому їм поки незрозумілі причини, що викликали практично ланцюгову реакцію масштабних відключень в системі енергопостачання не тільки Німеччини, але й сусідніх європейських країн.

Концерн «Е.ON» з штаб-квартирою в Мюнхені - найбільший приватний енергопостачальник в Європі. Він виробляє 258 мільярдів кіловат-годин в рік і має широко розгалужену мережу ліній електропередачі, загальна довжина яких в Німеччині становить 32,5 тисяч кілометрів.