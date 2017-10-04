Кожен третій українець продовжує користуватися "Вконтакте" - дослідження

Незважаючи на те, що "Вконтакте" залишив першу десятку найпопулярніших сайтів серед українців у вересні, кожен третій українець як раніше відвідує цю соцмережу. Про це свідчать дані Kantar TNS CMeter.

Відзначається також, що кількість українців, які регулярно відвідують російську соцмережу "Вконтакте", не змінилася після її заборони в Україні.

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За охопленням, найпопулярнішою соціальною мережею серед українців виявився Facebook, яким користуються 62% громадян. Facebook зайняв третю сходинку серед найпопулярніших сайтів серед українців.

Як повідомляв УНІАН, раніше соціологи розповіли про вподобання українців в Інтернеті. Більше половини українців, а саме 66% регулярно користуються Інтернетом для особистих цілей.