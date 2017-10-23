Хакери з Anonymоus зламали сайти трьох іспанських міністерств

Міжнародне хакерське угруповання Anonymоus здійснило атаку на три міністерства Іспанії та Народної партії. Про це повідомляє РБК з посиланням на La Vanguardia.

За даними видання, угрупування запустило операцію «звільнення Каталонії», виступаючи проти застосування владою Іспанії 155-ї статті Конституції для припинення існування автономії.

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Першою «жертвою» кібератаки став веб-сайт Конституційного суду країни, угрупування блокувало доступ до нього практично цілий день.

Потім були зламані сайти міністерств економіки, розвитку та юстиції, а також інтернет-сторінка Народної партії.

Нагадаємо, 10 жовтня в парламенті Каталонії була прийнята декларація про незалежність регіону від Іспанії, проте в той же час набуття чинності цього документа було відкладено. Це сталося після неоднозначного референдуму в Каталонії, в якому, за даними регіональних влад, взяли участь 42,3 відсотка виборців. Голова уряду Іспанії маріано Рахой після цього референдуму заявив, що в Каталонії «стався не референдум, а інсценування».