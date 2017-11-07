Учені дізналися, що приховує "блакитна діра" біля берегів Австралії (фото)

Ученим вдалося проникнути у велику карстову воронку в районі австралійського острова Дейдрім-Айленд. Про це повідомив океанолог Джонні Гаскел, передає РІА Новости.

"Блакитна діра", яка розташована у самому серці Великого Бар'єрного рифу, здавна привертала увагу дослідників, однак тільки зараз вони змогли спуститися до неї. Однією з основних проблем до сьогоднішнього дня була її віддаленість — шлях від воронки до найближчого порту займає 10 годин.

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За словами Гаскела, команда аквалангістів занурилася на глибину 20 метрів і виявила, що надра кишать живими організмами. "Я був дуже радий тому, що ми побачили велику колонію здорових коралів", — розповів він.

Занепокоєння вченого щодо фауни "блакитний дірки" викликане масовою загибеллю водоростей зооксантел, яка може призвести до зникнення Бар'єрного рифу.

Океанолог зазначив, що досліджена воронка може бути значно древнішою від аналогічного утворення біля берегів Сейшел.