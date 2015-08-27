У Китаї посеред вулиці під землю провалилися чотири людини

Відеозапис опублікований на сайті The Guardian.

Зазначається, що інцидент стався в суботу, 22 серпня. На відео видно, що жінка утримується за сталеві троси прямо над ямою в тротуарі. При цьому, четверо інших перехожих провалилися в яму.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Китаї станція метро пішла під землю, оскільки під нею утворилася карстова воронка.