У Китаї посеред вулиці під землю провалилися чотири людини
02:43, 27 серпня 2015Світ
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З'явилося відео, де чотири людини провалилися в утворену посеред тротуару воронку в одному із міст китайської провінції Хейлунцзян.
Інцидент стався в суботу, 22 серпня / скріншот відео
Відеозапис опублікований на сайті The Guardian.
Зазначається, що інцидент стався в суботу, 22 серпня. На відео видно, що жінка утримується за сталеві троси прямо над ямою в тротуарі. При цьому, четверо інших перехожих провалилися в яму.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Китаї станція метро пішла під землю, оскільки під нею утворилася карстова воронка.
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