Парад планет: 13 листопада жителі Землі зможуть побачити з'єднання Венери і Юпітера

13 листопада жителі Землі зможуть побачити з'єднання Венери і Юпітера. Про це повідомляє прес-служба Московського планетарію.

"13 листопада вранці перед сходом Сонця, в безхмарну погоду, можна побачити прекрасну картину – з'єднання Венери і Юпітера. Із 17 на 18 листопада очікуємо максимум одного з найвідоміших звездопадов Леоніди", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що з 9 по 22 листопада діє метеорний потік Леоніди, названий на честь сузір'я Лева, в якому розташовується його радіант. "Леоніди народжені залишками комети 55Р/Темпеля – Туттля і відрізняються швидкими метеорами білого кольору. Інтенсивність потоку змінюється з року в рік", - зазначили у відомстві.

17 листопада максимуму дії досягнуть Леоніди. Очікується до 20 метеорів на годину в зеніті.