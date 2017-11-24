Космічні кораблі та роботи-велетні: у Китаї з'явився футуристичний парк (відео)

У Китаї відкрили футуристичний парк. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На 130 гектарах розмістять 35 майданчиків віртуальної реальності. Вдягнувши спеціальні окуляри, відвідувачі зможуть зійтися у поєдинку із інопланетянами, розстріляти ворогів та навіть проїхатися горами та водоспадами.

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Але головна принада парку - це гігантський трансформер, з якого відчайдухам пропонують зістрибнути на тросі. Парк відкриється вже у лютому, будівництво обійшлося в 1,5 мільярди доларів.

Раніше повідомлялося, що у Нідерландах відкрили перший у світі міст, надрукований на 3D-принтері.