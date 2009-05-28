В Інтернеті вже сидить більше двох мільйонів українців

Кількість абонентів Інтернету в Україні в першому кварталі ц.р., порівняно з 1 січня 2009 р., збільшилася на 5,2%, і становила 2,005 млн. чол. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

При цьому кількість домашніх абонентів Інтернету за 1-й квартал ц.р. становила 1,655 млн. чол.., що на 8% більше, ніж на 1 січня 2009 року.