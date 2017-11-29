Toyota представила в Японії нового людиноподібного робота (фото)

Інженери компанії Toyota розробили людиноподібного робота THR-3. Його представили на Міжнародній виставці в Японії. Це модель вже третього покоління.

Читайте такожУ Новій Зеландії створили першого у світі віртуального політика

Управляти рухами робота може людина-оператор за допомогою модуля Master Maneuvering System. При цьому оператор отримує зворотний тактильний зв'язок і зображення, що передається від робота і виводиться на гарнітуру віртуальної реальності HTC Vive.

Також повідомляється про наявність спеціальних рукавичок і сервоприводів, які дозволяють оператору миттєво управляти роботом з найбільш точними рухами і додатками сили.

Робот вміє добре балансувати, в тому числі стояти на одній нозі і виконувати при цьому різні рухи.