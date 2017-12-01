Астрономи NASA відкрили пару чорних дір, які майже злилися

Астрономи за допомогою телескопа Hubble і рентгенівської обсерваторії Chandra відкрили пару чорних дір, що практично злилися. Як повідомляє NASA, чорні діри можуть виявитися найбільш близько розташованими з усіх надмасивних чорних дір, відомих на даний момент, передає dt.ua.

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У ході дослідження вчені спостерігали за об'єктом LGGS J004527.30+413254.3 (скорочено J0045+41). Дослідники припускали, що об'єкт являє собою дві зірки, які обертаються одна навколо одної з періодом 80 днів, і розташовуються на відстані 2,5 мільйонів світлових років від Землі, в галактиці Андромеди.

Нові дані показали, що насправді відстань до J0045+41 становить 2,6 мільярда світлових років і об'єкт є двома близько розташованими чорними дірами.

На думку дослідників, сукупна маса цих чорних дір у 200 мільйонів разів більша за масу Сонця. Об'єкти розташовуються на відстані менше однієї сотої світлового року один від одного. На думку вчених, чорні діри можуть злитися вже через 360 років.