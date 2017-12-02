Google Play склав рейтинг кращих додатків 2017 року

Кращим додатком для Android в цьому році, за версією Google Play, став фоторедактор Photo Lab. Його встановили 50 млн користувачів. В Google Play вибір пояснили тим, що цей додаток «відзначився своїм красивим дизайном, унікальними оновленнями і особливою популярністю».

Читайте такожУ Google Play виявлено вірус, який краде банківські пароліКращим розважальним визнано додаток VK Live. Він же став лідером за кількістю завантажень у 2017 році. За весь час VK Live встановили 5 млн користувачів.

Кращим соціальним додатком став сервіс для пошуку попутників BeepCar. Кращим щоденним помічником визнаний щоденник Journey, в якому можна зберігати свої спогади. У категорії найбільш інноваційних програм переміг сервіс для мандрівників Airbnb. Кращим вибором для дітей названо додаток «Астрономія від Star Walk».

В номінації «Найбільший прихований потенціал» переміг додаток Be My Eyes. З його допомогою волонтери можуть через відеозв'язок відповідати на запити людей з порушеннями зору, які звертаються за допомогою в різних ситуаціях.