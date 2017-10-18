На Місяці знайшли гігантську печеру, в якій зможуть жити люди

Дані спостережень, зібрані місячним апаратом із Японії Kaguya показали, що на Місяці існує печера протяжністю 50 км (більше 30 миль), яка може забезпечити притулок для космонавтів у майбутньому. Про це повідомляє Японське агентство з аерокосмічних досліджень, пише The Japan Times.

Печера може захистити космонавтів від сонячного випромінювання та космічних променів, коли вони будуть будувати базу для розвідки, повідомляє агентство.

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Печера, яка вважається лавовою трубкою, утворилась близько 3,5 мільярдів років тому. Вона знаходиться під комплексом лавових куполів, названих пагорбами Маріуса.

Спочатку супутник на орбіті Місяця знайшов отвір діаметром і глибиною близько 50 метрів. Проте подальші дослідження району за допомогою радіохвиль виявили довгу лавову трубку.