Дуров переїхав у Дубай, щоб не платити податки

Засновник соціальної мережі "ВКонтакте" і творець месенджера Telegram Павло Дуров вирішив оселитися у вільній економічній зоні Dubai Media City (DMC) в Дубаї, передає РБК. Головною причиною такого рішення він назвав відсутність в DMC податків.

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"Це справа принципу. Багато хто на Заході не розуміє, наскільки сильні обмеження накладають на них податки. На податки може йти до половини вашого доходу, по суті це означає, що протягом 180 днів у році ви працюєте на уряд. Думаю, я здатний знайти для грошей, які я заробляю, краще застосування на благо суспільства", - розповів Дуров агентству Bloomberg. Раніше він отримав громадянство Федерації Сент-Кітс і Невіс.

При цьому Дуров зазначив, що в житті у такій консервативній країні, як Об'єднані Арабські Емірати, є і свої складності. "Наприклад, якщо б я був геєм, мені довелося б трохи важче. Або якщо б мені потрібно було весь час пити алкоголь. Чи їсти свинину", - сказав Дуров.

Він також запевнив, що не має наміру продавати Telegram, незважаючи на те, що з Кремнієвої долини йому вже надходили пропозиції з сумами від $3 млрд до $5 млрд. "Навіть за $20 млрд він [Telegram] не продається. Це довічна гарантія", - сказав Дуров.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії Telegram оштрафували на 800 тисяч рублів за відмову надати дані ФСБ.