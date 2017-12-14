У Японії вже інвестували $90 мільйонів на встановлення рекламних щитів на Місяці

14:53, 14 грудня 2017
Наука та IT
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Вже в 2019 році компанії зможуть розміщувати свою рекламу на Місяці.

Посадка на Місяці дозволить японцям розмістити там рекламні щити / Фото УНІАН

Токійський стартап Ispace планує запустити власну місію на Місяць в 2019 році та збирається вперше в історії надавати послуги з розміщення реклами на Місяці. Проект залучив $90 млн інвестицій від найбільших компаній Японії, повідомляє Bloomberg.

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Компанія також планує зайнятися розміщенням логотипів на своїх космічних апаратах та ракетах, а також рекламними зйомками у космосі. Успішна посадка на Місяці дозволить Ispace розмістити там рекламні щити. Засновники впевнені, що на це буде попит у корпорацій, які захочуть мати знімки своїх логотипів з Землею на тлі.

Стартап залучив $90 млн інвестицій від найбільших компаній Японії, включаючи Japan Airlines і телевізійну мережу Tokyo Broadcasting System Holdings. Крім того, компанію підтримали і державні структури: корпорація Innovation Network, яка фінансується урядом, стала головним інвестором, вклавши $3,5 млрд. Державний Банк розвитку Японії також інвестував нерозкриту суму.

Після першої "рекламної" місії Ispace планує відправити на Місяць пристрої, які будуть шукати воду. За оцінками компанії, в надрах Місяця є мільярди тонн води, хоча серйозних доказів цього не так багато. У разі успіху «місячна вода» дозволить створити першу автономну людську колонію на супутнику Землі.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про відновлення польотів людини на Місяць.

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Теги: #реклама на Місяці