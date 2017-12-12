Трамп підписав розпорядження про відновлення польотів людини на Місяць
Трамп вважає, що відновлення польотів людини на Місяць допоможе створити основу для місії на Марс.
Президент США Дональд Трамп підписав директиву, яка спрямована на зміну фокуса космічної програми NASA на дослідження і відкриття людиною. Про це повідомляє Associated Press.
"Це знаменує собою важливий крок з повернення американських астронавтів на Місяць вперше з 1972 року для довгострокового дослідження", - сказав Трамп на церемонії підписання в Білому домі.
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"Цього разу ми не тільки залишимо там свій прапор і сліди. Ми створимо основу для місії на Марс і, можливо, одного разу - у багато світів за його межами", - заявив президент США.
Як відзначає AP, раніше президенти Джордж Герберт Буш і Джорд Буш-молодший також пропонували повернути американських астронавтів на Місяць, але бюджетні обмеження зірвали їхні плани.
Про рішення Трампа було оголошено в присутності астронавта Базза Олдріна, який висаджувався на Місяці, і учасника місії «Аполлон-17» Харрісона Шмітта.