Трамп підписав розпорядження про відновлення польотів людини на Місяць

Президент США Дональд Трамп підписав директиву, яка спрямована на зміну фокуса космічної програми NASA на дослідження і відкриття людиною. Про це повідомляє Associated Press.

"Це знаменує собою важливий крок з повернення американських астронавтів на Місяць вперше з 1972 року для довгострокового дослідження", - сказав Трамп на церемонії підписання в Білому домі.

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"Цього разу ми не тільки залишимо там свій прапор і сліди. Ми створимо основу для місії на Марс і, можливо, одного разу - у багато світів за його межами", - заявив президент США.

Як відзначає AP, раніше президенти Джордж Герберт Буш і Джорд Буш-молодший також пропонували повернути американських астронавтів на Місяць, але бюджетні обмеження зірвали їхні плани.

Про рішення Трампа було оголошено в присутності астронавта Базза Олдріна, який висаджувався на Місяці, і учасника місії «Аполлон-17» Харрісона Шмітта.