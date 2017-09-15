"Ірма" навчила Трампа того, що існують урагани п'ятої категорії

Президент США Дональд Трамп не знав про існування ураганів п'ятої категорії. Про це він розповів журналістам під час свого візиту у Флориду, де зустрівся з постраждалими від урагану «Ірма», передає РБК з посиланням на The Hill.

"Я навіть не знав, що існує п'ята категорія", - сказав він.

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Потужність урагану "Ірма" протягом трьох днів і трьох годин досягала рівня, який притаманний ураганів п'ятої категорії. Перш, ніж дійти до Флориди, "Ірма" вирувала в районі Карибського басейну.

"Це був важкий час для Флориди", - сказав Трамп, додавши, що його адміністрація, займаючись питаннями ліквідації наслідків урагану, виконала роботу "на п'ять з плюсом".

"Ірма" - один з найсильніших ураганів останнього десятиліття з тих, що вирували в Атлантиці. Він обрушився на Кариби на початку вересня, потім почав зсуватися в бік південного сходу Флориди і досяг Майамі.

Збиток, отриманий США від ураганів «Ірма» та «Харві», за оцінками американських експертів, склав $290 млрд.