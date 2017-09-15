"Ірма" навчила Трампа того, що існують урагани п'ятої категорії
Кажучи про ліквідацію наслідків урагану, Трамп похвалив свою адміністрацію.
Президент США Дональд Трамп не знав про існування ураганів п'ятої категорії. Про це він розповів журналістам під час свого візиту у Флориду, де зустрівся з постраждалими від урагану «Ірма», передає РБК з посиланням на The Hill.
"Я навіть не знав, що існує п'ята категорія", - сказав він.
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Потужність урагану "Ірма" протягом трьох днів і трьох годин досягала рівня, який притаманний ураганів п'ятої категорії. Перш, ніж дійти до Флориди, "Ірма" вирувала в районі Карибського басейну.
"Це був важкий час для Флориди", - сказав Трамп, додавши, що його адміністрація, займаючись питаннями ліквідації наслідків урагану, виконала роботу "на п'ять з плюсом".
"Ірма" - один з найсильніших ураганів останнього десятиліття з тих, що вирували в Атлантиці. Він обрушився на Кариби на початку вересня, потім почав зсуватися в бік південного сходу Флориди і досяг Майамі.
Збиток, отриманий США від ураганів «Ірма» та «Харві», за оцінками американських експертів, склав $290 млрд.