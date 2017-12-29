У Стокгольмі запустили перші безпілотні пасажирські автобуси (фото)

У столиці Швеції Стокгольмі вперше запустили безпілотні пасажирські автобуси.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на The Local.

«Це історичне рішення, яке сприяє розвитку нових, інноваційних технологій, які важливі для розвитку суспільства. Дослідження та випробування необхідні для розробки автоматизованого дорожнього руху на стабільному та безпечному шляху», — заявив генеральний директор транспортного агентства країни Йонас Бьєффваншта.

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Автобуси курсуватимуть у північній частині Стокгольма за попередньо запланованим маршрутом на 1,5 кілометри. Вони рухатимуться зі швидкістю 20 кілометрів на годину за допомогою GPS та датчиків руху, аби автобуси не з’їжджали з траси.

Зазначається, що спочатку в автобусах будуть присутні і водії, які просто слідкуватимуть, аби транспорт не вийшов з ладу, та керуватимуть ситуацією, якщо щось раптом вийде з-під контролю.

Stockholm gets Scandinavia's first driverless buses on public road https://t.co/tcYf0zOAWIpic.twitter.com/hf1FuvYRpy — The Local Sweden (@TheLocalSweden) December 27, 2017

Раніше у Швейцарії запустили перший безпілотний електробус.