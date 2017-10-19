Безпілотний транспорт і вантажні роботи: Alphabet побудує район майбутнього в Торонто

Alphabet (материнська компанія Google) займеться будівництвом району майбутнього в Торонто. Про це оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пише Republic з посиланням на The Financial Times.

Район пристосують для руху безпілотного транспорту, вантажних роботів, а також оснастять адаптивними світлофорами і модульним житлом.

Безпосередньо за проект візьметься дочірня структура Alphabet – Sidewalk Labs. Під проект виділили майже 5 гектарів землі на березі озера Онтаріо з перспективою збільшити площу до 323 гектарів.

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«Це не випадкова діяльність нашої компанії. Це кульмінація 10 років роздумів про те, як технології можуть поліпшити життя людей», – розповів голова ради директорів Alphabet Ерік Шмідт.

Згідно заявці на проект, весь район планується обладнати системою датчиків, які будуть контролювати все: паркові лави, рівень наповненості сміттєвих контейнерів, а також шум і рівень забруднення в житлових приміщеннях.

Компанія також пропонує відмовитися від використання особистого автотранспорту, а жителів району пересадити на безпілотні шатли й велосипеди. Доріжки для велосипедистів обіцяють підігрівати взимку. Маршрути для вантажних роботів планується прокласти під землею.

Sidewalk Labs планує витратити $50 млн на розробку і тестування нововведень. Більш деталізований проект компанія представить протягом року після консультацій з місцевими жителями.

Компанію Sidewalk Labs заснував у 2015 році Даніель Докторофф. До цього він був заступником мера Нью-Йорка і виконавчим директором Bloomberg LP.