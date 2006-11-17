Top 10 стрілецької зброї за сто років (фото)

Телеканал Military Channel на основі опитування американських і британських військових і експертів-зброярів склав рейтинг кращої стрілецької зброї за останні сто років, повідомляє Лента.ру. Усі моделі стрілецької зброї одержували оцінку за п`ятьма категоріями - точність вогню, бойова ефективність, оригінальність конструкції, зручність обслуговування і тривалість служби.

Лідером рейтингу, одержавши вищі бали в усіх категоріях за винятком точності, став легендарний радянський автомат АК-47 (АКМ), конструкції Михайла Калашникова.

Виготовлений у кількості 75 мільйонів, автомат перебуває на озброєнні багатьох десятків армій і зустрічається практично в усіх країнах світу. Довголіття автомата, створеного в 1947 році, забезпечене високою вогневою потужністю, невеликою вагою, граничною простотою і надійністю конструкції.

Друге місце в рейтингу посіла американська автоматична гвинтівка M-16, яка створена в 60-х роках і перебуває на озброєнні США і багато їх союзників. На третьому місці - британська гвинтівка Lee-Enfield SMLE 1916 року, що стала основною зброєю армій країн Британської співдружності наприкінці Першої і в Другій світовій війні. На почесному четвертому місці опинилася американська самозарядна гвинтівка М-1, яку армія і морська піхота США використовували під час Другої світової війни та в Кореї.

П`ятірку кращих зразків замкнула бельгійська гвинтівка FN-FAL 50-х років, яка стала прототипом великої кількості зразків стрілецької зброї в різних країнах світу.

Далі розташувалися: німецький карабін Mauser 98k (основна стрілецька зброя вермахту в Другій світовий, укорочений варіант гвинтівки 1898 року), сучасна австрійська гвинтівка Steyer AUG, американська гвинтівка Springfield зразка 1903 року, німецький автомат StG-44 виготовлявся в 1944-45 роках, і, нарешті, американська гвинтівка M-14 кінця 50-х років, що застосовувалася у В`єтнамі і багатьох інших "гарячих точках".

Михайло Тимофійович Калашников з АК, 2003 р.

Військовослужбовець американської армії з М16

Англійський піхотинець з Lee-Enfield SMLE у Франції, 1944 р.

Американські солдати з М1 на Папуа-Нова Гвінея, 1942 р.

Військовослужбовці Австралійського королівського полку з FN-FAL поблизу Сайгона, 1970

Німецькі піхотинці з карабінами Маузер на території СРСР, 1941 р.

Австрійські військовослужбовці з Steyer AUG

Американські морські піхотинці з гвинтівками Springfield в битві на Марне, 1918 р.

Німецький панцер-гренадер із SturmGewehr 44, Польща, січень 1945 р.

Американський морський піхотинець з М-14 у В`єтнамі, серпень 1965 р.

Фото Military Channel

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