Top 10 танків за сто років (фото)

Телеканал Military Channel на основі опитування американських і британських військових і експертів-зброярів склав рейтинг кращих танків за останні сто років. Усі бойові машини одержували оцінку по п`яти категоріях – вогнева потужність, броня і захищеність, ходові якості і маневреність, технологічність виробництва й обслуговування, а також «чинник настраху».

Лідером рейтингу став легендарний радянський танк Т-34, конструкції Михайла Кошкіна, Олександра Морозова, Миколи Кучеренка. Експерти виставили бали, близькі до максимальних, за чотирма ознаками з п`ятьох і визнали абсолютним лідером щодо технологічності виробництва.

Друге місце в рейтингу посів американський M-1 Abrams, вперше виготовлений у 1983 р. – абсолютний лідер за потужністю вогню і захищеністю, близький до лідерства щодо «настраху», але з невисокими балами за ходові якості і технологічність.

На третьому місці німецький Тигр часів Другої світової (перший випуск – 1942 р.). Високі бали за 88-міліметрову гармату і 100-міліметрову броню, помірні оцінки - за рух і маневреність, близькі до нуля за технологічність і... абсолютний лідер у «настраху».

На четвертому місці англійський танк Першої світової війни WW-1. Замикає п`ятірку кращих зразків англійський “Центуріон” кінця 40-х.

Далі розташувалися основний німецький танк Другої світової MK-IV, сучасний англійський Челленджер, радянський Т-54/55, ізраїльський Меркава і американський М-4 Шерман часів Другої світової війни.

Т-34 на Кубі напередодні боїв в бухті Кочинос, 1961 р.

М-1 Абрамс в Кувейті, напередодні атаки на Ірак

"Тигр", фото 1942 р. зроблене німецьким Генштабом для керівництва рейху, коли вирішувалося питання про серійне виробництво

Т. зв. "чоловіча" версія танка WW-I (з гарматою, у "жіночої" були тільки кулемети), фото 1917-18 р.

"Центуріон", 1950 р.

Німецькі Mk IV у Франції, 1942 р.

Англійський "Челленджер" в Омані, 2001 р.

Т-55, що перебував на озброєнні іракської армії під час операції "Буря в пустелі"

Ізраїльський "Меркава" на Голанських висотах, 1999 р.

Американський "Шерман" (М-4), фото 1944 р.

Фото з сайту Military Channel

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