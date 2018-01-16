Вчені показали знімок, на якому чорна діра "поїдає" галактику

Вчені за допомогою низки інструментів, включаючи телескоп Hubble, виявили незвичайний об'єкт, який складається з двох величезних бульбашок гарячого газу.

Як повідомляється на сайті телескопа, зараз одна з бульбашок розширюється, а інша – повільно зникає, передає dt.ua.

Та, що розширюється, являє собою надмасивну чорну діру, яка поглинає галактику, розташовану у верхній частині зображення. Цей космічний "монстр" знаходиться на відстані 900 мільйонів світлових років від Землі і відомий як SDSS J1354 + 1327. Верхня велика галактика відома як SDSS J1354 + 1328.

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Надмасивні чорні діри, які можуть мати масу, еквівалентну масі мільярдів сонць, знаходяться в центрі більшості галактик (включаючи наш Чумацький Шлях). Ці чорні діри здатні "харчуватися" власним оточенням, змушуючи сяяти активні галактичні ядра. Однак цей процес "годування" не є безперервним, оскільки залежить від того, скільки матерії доступно для використання чорною дірою. Якщо навколишній матеріал грудкуватий і нерегулярний, активне ядро галактики теж буде сяяти мінливо і іноді змінювати інтенсивність свого світіння.

На думку вчених, подібне відбувалося і з чорною дірою SDSS J1354 + 1327. Якщо подивитися на верхню галактику, можна помітити два окремих довгих відтоки матеріалу. Перший спалах "годування" створив згасаючий нижній потік матеріалу, який має розмір 33 тисяч світлових років. Приблизно через 100 тисяч років другий спалах породив сяючий відтік, що виходить з верхньої частини галактики.