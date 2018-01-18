Apple дозволить користувачам відключати уповільнення iPhone

Глава Apple Тім Кук оголосив, що наступне оновлення iOS 11 дозволить користувачам самостійно відключати функцію уповільнення процесора.

Про це повідомляє The Verge.

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«Люди зможуть самостійно стежити за станом свого акумулятора, так що це оновлення вносить прозорість. Такого ми ще не робили», — заявив Кук.

За його словами, пристрій буде сповіщати користувача про те, що продуктивність процесора знижена, так що функцію можна вимкнути в будь-який час. Оновлення стане доступним для широкої публіки в березні поточного року.