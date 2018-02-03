Японія запустила найменшу в світі ракету-носій (фото)

Ракета досягає в довжину 9,54 м, її діаметр становить близько 52 см.

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) здійснило успішний запуск найменшої у світі твердопаливної ракети-носія SS-520-5.

Читайте такожЯпонія запустила ракету Epsilon із супутником спостереженняТрансляція пуску велася в прямому ефірі на каналі JAXA в YouTube. Старт ракети з космодрому Утиноура на південному заході Японії відбувся в 14:03 за місцевим часом (07:03 за Києвом).

Триступенева ракета SS-520-5 досягає в довжину 9,54 м, її діаметр становить близько 52 см, важить апарат 2,6 т. Ракета повинна вивести на орбіту трикілограмовий мікросупутник, розроблений в Токійському університеті. Апарат призначений, зокрема, для фотографування поверхні Землі, передає kommersant.ru.

У січні 2017 року Японія здійснила запуск ракети минулого покоління SS-520-4, проте він закінчився невдачею: через 20 секунд після старту припинилася передача телеметрії. Через неполадки фахівці ухвалили рішення відключити двигун апарату. У результаті ракета впала в океан.