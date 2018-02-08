В Швейцарії винайшли гусеничний візок-"всюдихід" для людей з обмеженими можливостями (відео)

Нова технологія буде представлена в кінці цього року.

Молода команда з Швейцарії розробила інвалідний візок-всюдихід Scewo, яка може самостійно підніматися по сходах.

У звичайних ситуаціях користувач використовує тільки колеса, а гусениці знаходяться під корпусом.

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Коли треба, вони беруть на себе рух користувача, здатні піднімати коляску по сходах, легко пересуватися по снігу, льоду, гравію та щебеню.

Новий революційний інвалідний візок може незабаром вийти на ринок. Продаж заплановано на кінець 2018 року.