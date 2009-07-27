Чи є життя на Марсі, стане відомо за кілька років

Європейська безпілотна науково-дослідна місія ExoMars для пошуку ознак життя на Марсі переноситься на 2018 р. Амбітний проект відкладається вже втретє - спочатку передбачалося, що міжпланетна станція ExoMars вирушить на "червону планету" в 2011 р., повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Бі-бі-сі.

Організатор проекту - Європейське космічне агентство - розраховує отримати максимальну користь із затримки марсіанської місії. Агентство об`єднає зусилля з NASA: фахівці по обидва боки Атлантики вже працюють над концептуальною схемою дослідницької місії, яка може стартувати в 2016, 2018 і 2020 рр. (оптимальні астрономічні умови для запуску до Марса випадають приблизно раз на два роки).

Планується, що станція з марсоходом ExoMars буде запущена за допомогою американської ракети-носія Atlas. Спуском марсохода на поверхню "червоної планети" управлятимуть американські фахівці, які вже мають досвід таких технологій.