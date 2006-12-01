”Зелений” Hummer приніс перемогу дизайнерам General Motors (фото)

Дизайнери студії General Motors вдруге поспіль стали переможцями конкурсу, що проходив у рамках автошоу в Лос-Анджелесі. Вони створили проект позашляховика Hummer, який не тільки нешкідливий для довкілля, а й здатний сам очищати повітря від вуглецю.

За умовами конкурсу, автомобіль потрібно було спроектувати так, щоб 100 відсотків використаних в ньому матеріалів підлягали переробці. Крім того, машина майбутнього мала бути максимально сприятливою щодо довкілля.

HUMMER O2 - це лише дизайн-проект, який навряд чи має серійне майбутнє. Автомобіль абсолютно нешкідливий для навколишнього середовища. Як паливо він використовує водень, а його вихлопом є чиста вода.

Але головна особливість HUMMER O2 - це здатність очищувати повітря, переробляючи вуглець на кисень. Відбувається це завдяки фотосинтезу в морських водоростях які живуть усередині кузовних панелей автомобіля.

У рух HUMMER O2 приводять гідравлічні мотори, заховані в колесах машини. При цьому бак з воднем розміщується в центральній частині машині, де він захищений від пошкоджень і займає менше місця.

Лента.ру