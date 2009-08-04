Пентагон прискорить розробку протибункерних бомб

Військове відомство США має намір прискорити постановку на озброєння авіабомб MOP (Massive Ordnance Penetrator), відомих як "руйнівники бункерів". Про це, як повідомляє Reuters, заявив 2 серпня співрозмовник у Військово-повітряних силах США, наголосивши, що наміри військових пов`язані з ядерною загрозою з боку Північної Кореї та Ірану.

Неядерна авіабомба, маса якої близько 13,6 тонни, призначена для руйнування укріплених споруд, що знаходяться на великій глибині під землею. На даний момент, як відзначає агентство, програма на стадії випробувань нового озброєння.

Якщо американські конгресмени погодяться виділити на неї додаткові кошти, бомбардувальник-невидимка B-2 зможе застосувати її вже в липні 2010 року, повідомив представник ВВС США Енді Борланд (Andy Bourland). Співрозмовник агентства також зазначив, що військові вже обговорили можливість прискорення програми з чотирма комітетами Конгресу.

Нова авіабомба буде приблизно на третину важчою, ніж 9,5-тонна GBU-43/B, яку американці випробовували двічі в 2003 році. MOP можна буде застосовувати як озброєння бомбардувальників B-52 і B-2. У ВПС США стверджують, що перед вибухом вона зможе проникнути на глибину до 60 метрів.

За даними американських військових, ймовірні ядерні об`єкти Ірану та Північної Кореї сховані на великій глибині під землею. Як вважає експерт з питань Ірану Кеннет Кацман (Kenneth Katzman), "можливо, що таким чином Пентагон хоче надіслати сигнал деяким країнам, особливо Ірану та Північній Кореї, що США розробляють ефективний військовий інструмент проти їх ядерних програм".

Лента.ру