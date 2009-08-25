Випробувано ракету на екологічно чистому паливі

Дослідники з НАСА та науково-дослідного підрозділу ВПС США успішно запустили невелику ракету, яка працює на екологічно чистому паливі, виготовленому з алюмінієвого порошку и водяного льоду, повідомила прес-служба американського аерокосмічного відомства.

Ракета заввишки 2,7 метра злетіла на 396 метрів над територією університету Пурдьє в штаті Індіана. Нове паливо, яке дістало позначення AL-ICE, має консистенцію зубної пасти. За добу до польоту його заливають у форму і охолоджують до 30 градусів нижче нуля. Паливо має високу швидкість горіння, під час випробувань тягове зусилля становило близько 295 кілограмів.

Поява AL-ICE дає дослідникам надію, що в майбутньому воно зможе замінити деякі різновиди нинішнього ракетного палива, а при допрацюванні, можливо, і перевищить якісь з них.

Наразі, нагадує РІА Новости, як ракетне паливо використовуються різні вуглеводні в поєднання з окислювачем, наприклад гас і кисень, а також високотоксичні однокомпонентні суміші, зокрема, на основі сполук гідразину.

У ракетній техніці використовуються й екологічно чисте поєднання рідкого водню та кисню, однак з його використанням пов’язано багато технологічних проблем через необхідність отримання рідкого водню та його постійного охолодження, а також високого ризику вибуху.

