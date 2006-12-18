Росія передасть компаніям військові технології для розробки шельфу

Держава готова передати вітчизняним компаніям військові технології для розробки родовищ на шельфі північних морів. Про це заявив сьогодні віце-прем`єр Росії, міністр оборони Сергій Іванов на засіданні військово-промислової комісії при уряді РФ. "Рано чи пізно ми підемо на північний шельф. Там все - високі технології, і всі технології у нас є", - сказав він, пояснивши, що йдеться, зокрема, про створення кригостійких платформ.

"Якщо йде будівництво для себе, своїх енергетичних компаній - це одне питання. Держава готова дозволити використання технологій, наприклад, Газпромові, "Роснефті", - сказав С.Іванов. Проте, наголосив він, якщо мова піде про експорт таких технологій - "це зовсім інше питання". "Держава витратила значні кошти на їх створення, і вони одні повинні бути враховані", - вважає віце-прем`єр.

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