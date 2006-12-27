Boeing вперше за шість років випередив Airbus

Американський авіабудівний концерн Boeing вперше за шість років випередив європейську компанію Airbus за кількістю укладених контрактів. Про це повідомляє CNN.

Протягом 2006 року концерн із США зміг одержати замовлення на 904 літаки, натомість його європейський конкурент забезпечив себе замовленнями приблизно на 700 авіалайнерів. Цьому, зауважує телекомпанія, неабиякою мірою сприяли зриви термінів постачання продукції Airbus його клієнтам.

У жовтні європейський концерн оголосив, що початок постачань новітнього магістрального лайнера Airbus A380 відкладається на 10 місяців. Це означало, порівняно з планами компанії, лайнери дійдуть до своїх клієнтів із запізненням майже в два роки. Затримки пояснювалися виробничими проблемами.

Лента.ру