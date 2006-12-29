Chrysler показав п`ятиметровий ”хетчбек” (фото)

Компанія Chrysler розповсюдила перші офіційні фотографії нового концепт-кара, який отримав назву Nassau. Ця новинка з незвичайним типом кузова "Shooting break" в профіль нагадує величезний хетчбек, проте побудована вона на платформі моделі Chrysler 300C, а її довжина складає майже п`ять метрів.

Серійних аналогів у цього автомобіля, фактично немає. У Європі аналогічним типом кузова оснащувалися лише Opel Signum та Renault Vel Satis. Правда, на відміну від своїх європейських аналогів, Chrysler Nassau оснащується набагато потужнішим мотором - 425-сильним V8 серії HEMI, об`ємом 6,1 літра. З нуля до ста кілометрів на годину такий автомобіль може прискорюватися за п`ять секунд, а його максимальна швидкість досягає 265 кілометрів на годину.

Можна нагадати, що під ім`ям Chrysler Nassau в 2000 році був представлений передсерійний прототип нового Chrysler 300C, який потім відправився у масове виробництво, а в 60-і роки минулого століття так само називалося серійне повнорозмірне купе.

Лента.ру