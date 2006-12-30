У Воронезькій області починається будівництво нової АЕС

У Воронезькій області в 2007 році розпочнеться будівництво нової атомної станції у складі двох енергоблоків загальною потужністю 2136 мегават, з реакторами третього покоління. Про це у суботу РІА Новини повідомили в прес-центрі адміністрації Воронезької області.

Нова атомна станція буде збудована відповідно до федеральної цільової програми "Розвиток атомного енергопромислового комплексу Росії на 2007-2010 роки і на перспективу до 1015 року" на майданчику поблизу міста Нововоронеж.

За словами губернатора Володимира Кулакова, "з федерального бюджету на ці цілі в 2007 році планується виділити 2,5 мільярда рублів. Загальна вартість проекту - 110 мільярдів рублів. Введення в експлуатацію першого енергоблока нової АЕС заплановане в 2012 році, другого - в 2013 році".

Проект будівництва Нововоронезької АЕС-2 був затверджений міністерством РФ з атомної енергетики ще 1999 року.

Спорудження нової АЕС у Воронежській області викликане нагальними потребами. Нинішня Нововоронезька АЕС, розташована в одному з основних вузлів Єдиної національної електричної мережі, є основою функціонування економіки не тільки Воронезької області, а й таких енергомістких областей Центрального Чернозем`я як Білгородська, Липецька, Тамбовська.

"Проектний термін служби енергоблоків станції вичерпаний. Але завдяки проведеним роботам термін експлуатації енергоблоків першого покоління номер 3 і 4 продовжений до 2016-2017 років.

Тим часом, вже на 2020 рік прогнозується приріст енергоспоживання в областях Центрального Чернозем`я в півтора рази.

РІА "Новости"