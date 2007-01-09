У Детройті відкрився міжнародний автосалон (фоторепортаж)

У Детройті відкрився – поки що тільки для преси – Північноамериканський міжнародний автосалон. Новий рік місцеві виробники зустрічають екологічними технологіями і цитатами з минулого.

Ford Focus 2008

Ford представив п`ять новинок – три концепти в стилі ретрофутуризму і два серійні автомобілі. Один із тих, що вже скоро з`явиться на американських дорогах – Ford Focus, друге «американське» покоління автомобіля, що завоював особливу популярність за океаном. У керівництві Ford остаточно вирішили зробити американську версію несхожою на ту, що продається в Європі. У США Focus 2008 року – явний спадкоємець грубуватого, монументального дизайну концептуальних траків і купе, виконаних з прицілом на місцевий ринок.

Ford Interceptor

Обіцяний концепт 4-дверного купе Ford Interceptor абсолютно не схожий на європейського основоположника цього класу – Mercedes-Benz CLS. Профіль досить крупного автомобіля визначають не криві, а горизонтальні лінії, а брутальный передок «змальований» з концептуального пікапу Ford Super Chief. Спочатку Inpterceptor фігурував в чутках як «Mustang з кузовом седан», але в Ford намагалися зробити все, щоб «Перехоплювач» не був схожий на іконічне спорткупе. Проте, платформа у Interceptor дійсно від Mustang, хоч і модифікована. Задньопривідний автомобіль оснастили 400-сильним V8 об`ємом 5 л.

Lincoln MKR

По тій же схемі і на тій же платформі побудований Lincoln MKR. Автомобіль «люксового» підрозділу Ford відрізняється елегантнішим дизайном, та і двигун у нього не такий «прямолінійний». Нова «шестірка» бітурбо під назвою TwinForce завдяки турбонаддуву і прямому уприскуванню видає 415 л.с. всього з 3,5 л робочого об`єму. Як і Interceptor, концепт «Лінкольна» здатний їздити на етанолі.

Ford Airstream

Найнесподіванішою прем`єрою на стенді Ford став кросовер Airstream – компактний мінівен, в чиїй зовнішності простежуються контури алюмінієвих «капсул» трейлерів Airstream для сімейного відпочинку.

Ці футуристичні будинки на колесах були вельми популярні в 60-і, і для створення концепту Ford привернув фахівців з самої Airstream. Інтер`єр компактвена – ще бачення майбутнього з тієї ж епохи: дизайнери надихалися внутрішнім убранням космічних станцій у фільмі «2001 рік: Космічна одіссея» Стенлі Кубріка. Airstream піклується про повітряну стихію – паливні елементи, що виробляють електрику для електродвигуна (бензиновий агрегат відсутній), викидають в атмосферу тільки водяну пару. Вперше паливні елементи не призводять в дію сам мотор, а лише заряджають літій-іонні батареї, які його живлять. Втім, за наявності часу і терпіння батареї можна зарядити і від звичайної розетки.

Chevrolet Volt

Концептуальний Chevrolet Volt, не дивлячись на наявність двигуна внутрішнього згорання і електромотора, в компанії відмовляються називати «гібридом». Тому, що літровий 3-циліндровий турбомотор потужністю 71 л.с. ніяк не пов`язаний з колесами. Він слугує виключно генератором, заряджаючи літій-іонну батарею, що живить електродвигун потужністю 161 л.с. Якщо щоденний пробіг не перевищує 65 км., можна обійтися без бензину взагалі, на ніч підключаючи батарею до електромережі. При цьому у «зеленого» седану достатньо агресивний дизайн.

Chevrolet Camaro Convertible

Стовідсотковим шоу-стоппером обіцяє стати Chevrolet Camaro Convertible. Хоча спорткупе Camaro поки не випускається серійно, в General Motors вже зняли з нього дах. Виглядає автомобіль вельми привабливо, хоча з його забарвленням допустили невеликий промах: такий же апельсиновий з двома чорними смугами на капоті і багажнику носив торішній концепт Dodge Challenger. Цьому спорткупе від Chrysler належить конкурувати з «Камаро», а також новим «Мустангом», що поклав почало моді на спортивні автомобілі в стилі американського ретро.

Caddilac CTS

Найбільш важлива серійна новинка GM з погляду європейського (і російського) споживача – нове покоління спортседану Caddilac CTS, яке продається і на європейському ринку. Автомобіль став на декілька сантиметрів ширшим і довшим, у нього повністю новий інтер`єр, який дозволить на рівних конкурувати з європейськими і японським однокласниками. V-образна «шестірка» об`ємом 3,6 л і потужністю 258 л.с. може йти в парі з 6-ступінчастим «автоматом» або «механікою» з такою ж кількістю передач.

Chrysler Nassau

Chrysler підхопив тему сучасного ретро у концепті Nassau.

Автомобіль пропонується як прообраз 4-дверного купе, але незвичайне рішення задньої частини робить його схожим на «люксовый» хетчбэк Renault Vel Satis. У оформленні інтер`єру і особливо передньої панелі, дизайнери використовували елементи, аналогічні використовуваним на сучасній оргтехніці і мобільних телефонах. На їх думку, це допоможе пасажирам швидше освоїтися в салоні.

Газета.ру