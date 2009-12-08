Телевізори в Києві запрацювали
17:47, 08 грудня 2009Наука та IT
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Причину аварії поки не уточнюють
Телетрансляція в Києві та Київській області відновилася. Таким чином неполадки внаслідок аварії на телевежі в Києві були усунуті, повідомляє “Українська правда”.
Приблизно, о 16.15 на телевізійній вежі київської філії Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення трапилася аварія систем електроживлення. Заступник гендиректора Концерну РРТ Олександр ПІВНЮК повідомив “Телекритиці”,що на ліквідацію аварії знадобиться "кілька хвилин".
Причиною відсутності телесигналу у Києві, за попередніми даними, став вихід з ладу трансформаторів на центральному Київському радіотелевізійному передавальному центрі, повідомили УНІАН у ГУ МНС.
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