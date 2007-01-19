Російських розвідників зобов`язали здати відбитки пальців

Держдума прийняла в другому читанні законопроект, який уточнює вимоги до співробітників зовнішньої розвідки. Документ вносить зміни до чинного федерального закону "Про зовнішню розвідку", виключає з нього застарілі назви і термінологію і приводить у відповідність з іншими нормативними актами.

Одній з поправок, яка була прийнята до законопроекту під час другого читання, стало положення, згідно з яким усі співробітники органів зовнішньої розвідки мусять обов`язково проходити дактилоскопічну реєстрацію.

Нині така процедура обов`язкова тільки для тих, хто проходить службу в органах зовнішньої розвідки. Водночас, як наголошують розробники документа, сьогодні, крім військовослужбовців, там працюють і цивільні співробітники.

У новій редакції законопроекту парламентарії також встановили обов`язкові вимоги про відсутність громадянства іноземної держави у співробітників органів зовнішньої розвідки Росії.

РІА “Новини”