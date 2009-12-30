Найшвидший космічний апарат пройшов половину шляху до Плутона

Космічний апарат New Horizons перетнув умовний кордон, який відзначає половину відстані від Землі до Плутона. Про це повідомляється на сайті проекту, передає Лента.ру.

New Horizons - це найшвидший з будь-коли створюваних людиною апаратів. В даний час він наближається до мети своєї подорожі - Плутона - зі швидкістю 1,2 мільйонів кілометрів на день. Для порівняння, довжина земного екватора становить 40 тисяч кілометрів.

Зараз New Horizon перебуває між орбітами Сатурну і Урану на відстані приблизно 2,5 мільярда кілометрів від Землі. При цьому велика частина електроніки космічного посланника перебуває в сплячому режимі.

Апарат було запущено в січні 2006 року. Метою місії є вивчення Плутона - приблизно через 5,5 років New Horizon зблизиться з метою. В цілому він здійснюватиме спостереження лише дев`ять днів у липні 2015 року, за які набере близько 4,5 гігабайт інформації.