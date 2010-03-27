Сьогодні пройде всесвітня акція «Година Землі»

Сьогодні відбудеться екологічна акція, ініційована Всесвітнім фондом природи WWF, покликана об`єднати людство для боротьби з глобальним потеплінням.

Уже 4 роки поспіль, в останню суботу березня о 20:30 люди у всьому світі вимикають світло на одну годину - Годину Землі.

“Година Землі” була започаткована в місті Сіднеї (Австралія) в 2007 році, коли 2,2 мільйона домівок та організацій вимкнули світло на одну годину. Вже через рік ця подія стала світовою екологічною ініціативою, до якої долучилося понад 100 мільйонів людей у 35 країнах світу. На знак солідарності з «Годиною Землі» освітлення вимкнули навіть в римському Колізеї і на Золотих Воротах у Сан-Франциско. Цей всесвітній заклик має на меті привернути увагу до проблеми зміни клімату на планеті та ефективного енергоспоживання.