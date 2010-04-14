Заарештовано 34 підозрюваних у шахрайствах на eBay

У Румунії заарештовано 34 підозрюваних у шахрайствах на інтернет-аукціоні eBay.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-службі Євроюсту.

Згідно з повідомленням, 6 квітня румунська поліція провела 101 обшук у квартирах, чеська – 10 обшуків.

Загалом у Румунії було заарештовано 34 особи. Крім того, було видано ще 10 європейських ордерів про арешт.

Розслідування справи почалося після того як поліція отримала кілька скарг щодо неотримання товарів, придбаних на аукціоні eBay. Шахраї отримали позитивні відгуки щодо своєї репутації злодійським шляхом. За даними Євроюсту, шахраї працювали з 2006 року у Західній Європі та Північній Америці. Загалом було виявлено 800 ошуканих осіб, загальна сума збитків становила 800 тис. євро.

У листопаді 2009 року Євроюст провів координаційне засідання разом з Європолом та правоохоронцями Північної Америки. В результаті цього засідання і були проведені рейди в Румунії, за співпраці з представниками ФБР та Посольства США в Бухаресті.

*** eBay – найбільший у світі інтернет-аукціон. Заснований у 1995 році eBay на сьогодні має понад 90 млн. активних користувачів у всьому світі.